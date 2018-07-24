'Çorlu tren kazası araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP'nin Çorlu'daki tren kazasına ilişkin verdiği araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Uzunköprü-İstanbul seferini yapan 362 yolculu trenin altı vagonunun raylardan çıkıp devrilmesiyle 24 kişinin ölümüne, 318 kişinin de yaralanmasına neden olan faciaya ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis Genel Kurulu’na verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Kararı CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sosyal medya hesabından duyurdu.

24 canın yitirildiği Çorlu tren kazası için verilen araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. pic.twitter.com/snYBTIrGjx — Ali ŞEKER (@draliseker) 24 Temmuz 2018