Çorlu tren faciasında ikinci duruşma başladı

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği facianın ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesi hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ikinci duruşma öncesi hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir yürüyüş düzenlendi.

'İÇERİ ALMIYORUZ'

Duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların kimlik kontrolü ile alınmak istenmesi üzerine avukatlar müştekilerin bir kısmının adının iddianamede yer almadığını belirterek itiraz etti. Mahkeme başkanının müştekilere yönelik "İçeri almıyoruz, girmeyen kendi bilir" dediği öğrenilirken, avukatların itirazları sonucu müştekiler duruşma salonuna alınmaya başladı.

TCDD çalışanı sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ve Çetin Yıldırım da duruşma salonunda yer aldı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından baroların davaya müdahillik talepleri kabul edildi.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Avukat Can Atalay, Çorlu Emniyet Müdürü başta olmak üzere ilk duruşmada ailelere saldıran polisler hakkında işlem yapılmadığını belirtti. Avukat Mürsel Çoban, katliamdaki ihmaller, soruşturma sürecindeki aksaklıklar, bilirkişilerin kanuna aykırı atanması, sanıklara yöneltilen suç isnadı, yargılanmayan üst düzey bürokratlar gibi nedenlerle iddianamenin iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, avukatların iddianamede ismi yazılmayan müştekilerin kimlik tespitinin yapılmasına yönelik talebi tarafların çokluğu gerekçe göstererek reddetti.

İlk duruşmadaki olaylarla ilgili suç duyurusu da celse önü olması gerekçesiyle reddedildi.

Duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınma talebi altyapı yetersizliği gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme heyeti tarafından iddianamenin iadesine yönelik talep hakkında, iddianamelerin mahkemece daha önce kabul edilmiş olması ve 15 günlük iade hakkının geçmesi nedeniyle karar verilmesine gerek olmadığı aktarıldı.