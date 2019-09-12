Çorlu tren faciası davasında yeni bilirkişi belirlenecek

Çorlu tren faciası davasında mahkeme yeni bilirkişi oluşturulmasına karar verdi. Müşteki avukatları kararın olumlu olduğunu dile getirdi.

Çorlu'da Temmuz 2018'de 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davada mahkeme yeni bilirkişi oluşturmasına karar verdi. Mahkeme davayı 10 Aralık'a erteledi.

Çorlu tren faciasıyla ilgili dün başlayan duruşma bugün de devam etti. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mütaalasını veren savcı, TCDD A.Ş. ve Tekirdağ Baro Başkanlığının davaya müdahil olma taleplerinin reddini, bilirkişi tespiti açısından üniversitelerden bilirkişi vasfına sahip öğretim üyelerinin isimlerinin belirlenmesini, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünde bakım servis müdür vekili Mümin Karasu, Tevfik Baran ve Levent Kaytan'ın dinlenmesini, talep edilen delillerin toplanması için usul ve işlemlerin yapılmasını, kazada yaralananların tedavi gördüğü hastanelere müzekkere yazılarak tedavi evraklarının istenmesini, sanık Turgut Kurt'un adli kontrol altına alınmasını, sanıklar Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını, sanık Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, aranın ardından, TCDD A.Ş. ve Tekirdağ Baro Başkanlığının davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Mahkeme bilirkişi tespiti açısından üniversitelerden bilirkişi vasfına sahip öğretim üyelerinin isim listelerinin istenmesine, TCDD görevlileri Mümin Karasu, Tevfik Baran ve Levent Kaytan'ın tanık olarak dinlenmesine, suç duyurusunun deliller toplanmasından sonra değerlendirilmesine, talep edilen delillerin toplanması için usul ve işlemlerin yapılmasına, sanık Turgut Kurt'un adli kontrol altına alınmasına, sanıklar Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 10 Aralık'a ertelendi.

MISRA ÖZ SEL: UMUT VEREN BİR KARAR

Duruşma çıkışında faciada yakınlarını yitiren aileler adına açıklama yapan Mısra Öz Sel "Duyabileceğimiz en olumlu kararları duyduk. En azından taleplerimiz yönünde çıkan kararlar bazı şeylerin istediğimiz gibi gidebileceğinin ilk ışığını gösterdi. Bundan sonra tabii ki devamı ve gelişen durumlar çok çok önemli. İlk duruşma için bizim adımıza umut veren bir karar çıktı. 10 Aralık 2019'da 4. duruşma görülecek" dedi.

Müşteki avukatları da kararın olumlu olduğunu belirtti.