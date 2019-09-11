Çorlu tren faciası davası sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin dava mağdur aileler ve avukatlarının beyanlarıyla sürüyor.

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin dava sürüyor. Bugünkü duruşmada mağdur aileler ve avukatlarının beyanları dinleniyor.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nin salonunda dün sabah başlayan duruşmanın bugün devam eden duruşmasına, sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

'BEKÇİLERE GEREK YOK DEDİLER'

25 yaşındaki kızını kaybeden Ali Koçman, “Bu olayda sorumlular kim bilmek istiyorum. Tüm yetkililerden şikayetçiyim. Kamu davasına katılmak istiyorum” dedi. 16 yaşındaki kızı Sena Köse’yi kaybeden Aysun Köse ise olayın ardından TCDD yetkililerinin evine geldiğini belirtti. Köse “Yol bekçileri işten çıkarıldığı için kazanın meydana geldiğini düşünüyordum. Yetkililer bana, yol bekçilerinin işlerinin artık sinyalizasyon sistemiyle yapıldığını, artık bekçilere gerek olmadığını söylediler. Ben daha sonra Ulaştırma Bakanlığının internet sitesine baktım, burada kazanın yaşandığı bölgede sinyalizasyon sisteminin tamamen yapılmadığını öğrendim” diye konuştu.

'KAZA İŞİ YAPAMAYANLARIN SORUMLULUĞUDUR'

Köse ayrıca olay yerinde yanlış yönlendirildiğini, çocuğunu aramak için hastana hastane gezdiğini söyledi. Köse “Sabaha kadar evladıma ulaşamamıştım. Benim başka evladım yok. Bu kaza, en başta teknik olarak bu işi yapamayanların sorumluluğudur. Şikayetçiyim sonuna kadar, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Alt kademeden en üst kademeye kadar, imza yetkisi olan herkes hakkında gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi.

'BİZİ UZAKLAŞTIRDILAR'

23 yaşındaki kızı Özge Nur ile 13 yaşındaki kızı Gülce Dikmen’i kaybeden müşteki Funda Dikmen de facia sırasında trende olduğunu, bir gün önce Çerkezköy’den Uzunköprü’ye giderken trenin söz konusu menfezden geçerken yavaşladığını ancak ertesi gün dönüş yolundaki trenin hızlı olduğunu iddia etti. Dikmen şöyle konuştu: “Trende aşırı yolcu vardı. Camlar titremeye başladı. Sonra bir patlama oldu. Kendimi kaybetmişim, bayılmışım. Kendime geldikten sonra etrafa baktım. Çocuklar hiçbir şekilde yoktu. Her taraf çok kötüydü. İki görevli geldi. Yangın çıkabileceğini, bölgeyi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bana ‘vagonun altında insan var’ diyebilirlerdi. Ama bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Eğer vagonun altına bakabilsek belki de çocuklarımızı kurtarabilirdik.”

