Çorlu tren faciası davası başladı: Heyet duruşmadan çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Dava öncesi bir araya gelen aileler, adliye önüne yürüyüş yapıyor.

soL - Haber Merkezi