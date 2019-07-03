Çorlu tren faciası davası başladı: Heyet duruşmadan çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Dava öncesi bir araya gelen aileler, adliye önüne yürüyüş yapıyor.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 09:29

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında dava açılan TCDD görevlisi 4 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak.

Dava öncesi Orion AVM önünde bir araya gelen aileler adelet talebiyle adliye önüne yürüyüş gerçekleştiriyor.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Polis duruşma salonu önünde içeri giren yurttaşları videoya çekmek isteyince gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları bunun suç olduğunu söyledi ve çekim engellendi.

Ailelerin birçoğu duruşma için ayarlanan salona "küçük olduğu" gerekçesiyle alınmadı.

Ailelerin tepkisi sürüyor.

Aileler tepki göstererek kapıyı açarken, polis set oluşturarak aileleri içeri almadı.

Mahkeme heyeti gelen yoğun tepkilerin ardından duruşmadan çekildi, aileler karara tepki gösterdi.

 