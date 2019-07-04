Çorlu davasında mahkeme heyetinin çekilme kararına ret

Çorlu'da geçen yıl temmuz ayında 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın dün görülen ilk duruşmasında mahkeme heyetinin duruşmadan çekilme kararı uygun görülmedi.
Dün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ile avukatları salona alınmayarak darp edilmişti. Duruşmaya geçilmesinin ardından adliye önündeki olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulması talepleri üzerine mahkeme heyeti duruşmadan çekilme kararı almış ve dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün, heyetin davadan çekilme kararını değerlendirdi.
Mahkeme savcısı verdiği mütalaada, celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve içerisinde "meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar" ile "mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddiaların" CMK'nin 25/1 maddesinde düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının, şüpheye düşürmesi gerektirir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirdi.
Dünkü duruşmanın zaptını ve duruşma CD'sini incelediğini belirten mahkeme heyeti de, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığını belirterek heyetin duruşmadan çekilme kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi.
Kararda şöyle denildi:
Bir kısım müştekiler vekillerinin yapmış olduğu taleplerin duruşma başlamadan önce gerçekleştiği iddia olunan olaylara ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusuna yönelik olduğu, mahkeme heyetine yönelik başkaca bir iddianın bulunmadığı, yapılan suç duyurusu talebinin ya da taraflarca bu konudan bahis yapılabilecek şikayetin muhatabı mahkeme heyeti olsa bile, sadece suç duyurusu ya da şikayetin varlığının davanın konusu ve tarafları bakımından mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyeceği, bu hali ile dosya kapsamında heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığı, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme heyeti tarafından verilen çekinme kararının CMK'nın 30/2 maddesi uyarınca uygun olmadığına, heyetin duruşmadan çekilmesi kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekli işlemlerin yapılması için Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesine dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliği ile karar verildi.