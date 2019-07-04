Çorlu davasında mahkeme heyetinin çekilme kararına ret

Çorlu tren faciasıyla ilgili davanın dün yapılan ilk duruşmasında mahkeme heyetinin çekilme kararını görüşen 2. Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi heyetin çekilmesini uygun görmedi. Dava aynı mahkeme heyeti ile devam edecek.

Çorlu'da geçen yıl temmuz ayında 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın dün görülen ilk duruşmasında mahkeme heyetinin duruşmadan çekilme kararı uygun görülmedi.

Dün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ile avukatları salona alınmayarak darp edilmişti. Duruşmaya geçilmesinin ardından adliye önündeki olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulması talepleri üzerine mahkeme heyeti duruşmadan çekilme kararı almış ve dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün, heyetin davadan çekilme kararını değerlendirdi.

Mahkeme savcısı verdiği mütalaada, celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve içerisinde "meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar" ile "mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddiaların" CMK'nin 25/1 maddesinde düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının, şüpheye düşürmesi gerektirir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirdi.

Dünkü duruşmanın zaptını ve duruşma CD'sini incelediğini belirten mahkeme heyeti de, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığını belirterek heyetin duruşmadan çekilme kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi.

Kararda şöyle denildi: