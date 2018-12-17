Çorlu bilirkişisinin şirketi Ankara'daki hatta kameraları yapmış

Çorlu tren faciası soruşturmasında bilirkişi olan Sıddık Yarman’ın şirketi Savronik’in Ankara’daki YHT faciasının yaşandığı hatta kamera sistemini yaptığı ortaya çıktı. TCDD’nin personel sayısı ise bir yılda 10 binin üzerinde azaldı.

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 317 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili soruşturmada bilirkişilik yapan Sıddık Yarman’ın şirketi Savronik’in Ankara’daki yüksek hızlı tren faciasının olduğu hattaki kamera sistemlerini yaptığı ortaya çıktı.

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin aynı hatta bulunan kılavuz lokomotife çarpması sonucu yaşanan faciada 9 kişi yaşamını yitirmiş, 92 kişi yaralanmıştı.

Gazeteci Mustafa Hoş, Çorlu’da bilirkişi olarak atanan Savronik Grup kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Sıddık Yarman’ın TCDD ile ticari ilişkisini gündeme getirmişti.

Hoş, Yarman’ın şirketi Savronik’in Ankara’daki facianın olduğu hattın kamera sistemlerini kurduğunu ortaya çıkardı.

KAMERA SİSTEMİ ÇALIŞMADI MI?

Twitter’dan paylaştığı mesajında Hoş “Ankara tren faciasında sinyalizasyonun olmaması en önemli etken. Ama TCDD genel müdürü İsa Apaydın Meclis’te hızlı trenlerin 24 saat kamera ile takip edildiğini söylüyordu. Facianın olduğu hattın güvenlik izleme işini Çorlu bilirkişisinin firması yapmış. Şimdi soru şu: Çorlu bilirkişisinin firmasının yaptığı izleme sisteminde genel müdürün söylediğine göre 24 saat hem lokal hem de merkezden izleme yapılıyor. Eğer öyleyse trenin yanlış makasta olduğunun görülmesi ve uyarması lazım. Ya sistem çalışmıyordu ya da kamera sisteminde görevli yoktu.” dedi.

ankara tren faciasında sinyalizasyonun olmaması en önemli etken. ama tcdd genel müdürü isa apaydın meclis’te hızlı trenlerin 24 saat kamera ile takip edildiğini söylüyordu. facianın olduğu hattın güvenlik izleme işini çorlu bilirkişisinin firması yapmış. şimdi soru şu pic.twitter.com/R6bkYqRoEI — mustafahos (@mustafahos) 17 Aralık 2018

MAKASÇI 13 SAATTİR ÇALIŞIYORDU

Facianın ardından gözaltına alınan personelin emniyetteki ifadesinde makas değiştirmeyi unutmuş olabileceğini söylediği öne sürülmüştü. Hoş, soL'a verdiği demeçte geçici görevle geldiği belirtilen sözkonusu personelin facia anında 13 saattir çalıştığını da dile getirdi.

BİR YILDA 10 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL EKSİLDİ

TCDD’nin faaliyet raporlarını inceleyen Hoş, bir başka çarpıcı gerçeği daha ortaya koydu. Buna göre TCDD’nin personel sayısı bir yılda 10 binin üzerinde azaldı. 2016 yılında 24 bin 395 personeli olan TCDD’nin 2017 yılında personel sayısı 13 bin 953’e düştü. Üstelik 13 bin 953 personelin 7 bin 717’si de sözleşmeli personel olarak kayıtlara geçti.

Yani şirket daha çok kâr etmek için büyük oranda kadroyu boşalttı. Nitelikli elemanlar yerine yandaşların tercih edildiğini belirten Hoş, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Çorlu ve Ankara facialarında birçok ihmalin yanısıra kadro yetersizliği de etkin oldu. Sonuç 34 insan hayatını kaybetti” dedi.

tcdd 2017 faaliyet raporu.

personel sayısı

2016 : 24.395

2017 : 13.953

kar etsin diye kadro boşaltıldı. nitelikli elemanlar yerine yandaşlar tercih edildi.

çorlu ve ankara facialarında bir çok ihmalin yanısıra kadro yetersizliği de etkin oldu. sonuç 34 insan hayatını kaybetti pic.twitter.com/RuPBaFNBUc — mustafahos (@mustafahos) 17 Aralık 2018

TOPLAM HATTIN YÜZDE 44’ÜNDE SİNYALİZASYON VAR

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın “sinyalizasyon şart değil” dediğini hatırlatan Hoş, “Oysa TCDD faaliyet raporları ve stratejik planlarda sinyalizasyon öncelikli olarak sunuluyor. 2015-19 Planı’nda TCDD’nin zayıf yönü olarak sinyalizasyonun yetersizliği gösteriliyor. 2018 raporunda ise toplam hattın yüzde 44’ü sinyalli” dedi.