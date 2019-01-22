Türkiye ve dünyada 120 mağazası bulunan Collezione konkordato istedi. Şirkete üç ay süre ile geçici mühlet verildi. Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu.

1987 yılında Bakırköy'de açılan mağazayla kurulan Collezione konkordato talebinde bulundu. Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre Collezione markasının sahibi Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunuldu. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor. Akyiğit Mağazacılık A.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal’ı geçici komiser heyeti olarak atadı.