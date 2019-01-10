Çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'FETÖ' operasyonları kapsamında 20 muvazzaf asker, Konya merkezli üç ildeki operasyonlarda ise Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "FETÖ" operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Konya merkezli 3 ilde de Cemaat'in askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "FETÖ"nün askeri yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu.

Konya merkezli üç ilde de "FETÖ/PDY"ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.