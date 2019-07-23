Çocuklar temizledi: Mezarlıklar ortak yaşam alanıymış!

Muş'ta Tuba Cami Yaz Kuran Kursu'na katılan çocuklar, şehir merkezindeki mezarlığı temizledi. Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, 'Bu temsili çalışmayla çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz' dedi.

Muş'ta Tuba Cami Yaz Kuran Kursu'na katılan çocuklar, şehir merkezindeki mezarlığı temizledi.

ÇOCUKLARLA MEZARLIKLARI TEMİZLEDİK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş'taki Yaz Kuran kurslarına katılan çocuklar Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.

Tuba Camii İmamı Fecri Yıldırım, "Yeni nesillere değer ölçülerimizi kazandırabilmek için temizlik, çevre, birliktelik başlıklı bir eğitim yaptık. Çocuklarla birlikte mezarlıkları temizledik" dedi.

BİR ORTAK YAŞAM ALANI OLARAK MEZARLIK

Kuran Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği çevre temizliğine destek veren Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da, "Belediyeciliğin çalışma alanlarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Bu temsili çalışmayla burada biz çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.