'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe öğretmen, bebeğiyle hapse giriyor...

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz Show" adlı programa katılarak "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyen Ayşe öğretmen, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 20 Nisan cuma günü cezaevine girecek.
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Mahsuni Karaman, "Beyaz Show’da 'Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın' diyen Ayşe öğretmen, 20 Nisan Cuma günü öğleden sonra saat 14:00’da Diyarbakır Adliyesi'nde yapılacak işlemlerden sonra 6 aylık Deran kızıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine girecek. AYM uyusun!" ifadelerini kullandı.