Çocuk tacizcisi imam serbest kaldı, Saadet Öğretmen isyan etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde dört yıl önce, 12 yaşındayken yaz tatilinde gittiği kuran kursundaki cami imamı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen E.S.’nin Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında, savcının talebine rağmen, önceki duruşmada olduğu gibi sanık imam tutuklanmadı. Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, sanık imamın serbest bırakılmasına sosyal medya ağlayarak isyan etti.

Mersin'in Tarsus İlçesinde yaşayan ve yaz tatilinde babasının kasap dükkânının bulunması nedeniyle Adana'nın Pozantı İlçesi'ne bağlı Akçatekir Mahallesine giden E.S.'nin, camideki kuran kursunda imam M.D. tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi.

TACİZ SONRASI KENDİSİNİ OTOYOL KENARINDA BULMUŞ

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, İmam M.D. ‘nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı duruşmada savcı, mütalaasında yaşananları anlatırken, “mağdurenin cami imamı tarafından malzeme getirmek bahanesiyle caminin altındaki ışıklandırması olmayan depoya gönderdiğini arkasından gelerek kendisine elle ve öperek tacizde bulunduğunu, giysilerini çıkardığını, bu sırada bayılan kızın kendisini daha sonra otoyol kenarına terkedilmiş olarak bulduğunu ve aradan geçen sürede ne olduğunu bilemediğini, ancak çamaşırında kan izleri gördüğünü söylediğini” belirtti. Savcı mütalaasında, beyanlardaki ve adli incelemelerdeki tutarlılık nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkemeye heyeti, geçen duruşmada olduğunu gibi tutuklama talebini yine reddetti.

SAADET ÖĞRETMEN İSYAN ETTİ

Tacizle suçlanan imamın serbest bırakılması başta mağdure E.S.'nin ailesi olmak üzere, duruşmaya katılan Mersin Bürosu Avukatları ile Çocuk İstismarı Derneği Başkanı Saadet Özkan'ı isyan ettirdi. Daha önce İzmir'de bir okulda ortaya çıkardığı taciz olayı nedeniyle Uluslararası Cesaret Ödülüne layık görülen ve bu ödülü ABD Başkanı Melane Trump'un elinden alan Saadet Özkan, sosyal medyada ağlayarak çektiği videoda, karara isyan ettiğini belirterek, “Herkesi duyarlı olmaya, bu davayı takip etmeye ve çocuğumuza sahip çıkmaya çağırıyorum. 12 yaşında, derslerinde çok başarılı bir çocuk şu an okula gidemiyor, hayata küsmüş durumda, bu ülkede herkese sesleniyorum, gelin çocuklarımızı hep birlikte koruyalım” dedi.

ÜÇ KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Mahkeme safhasında ailenin avukatları, E.S.'nin ailesinin 30 yıldır tanıdıkları imama güvenerek kızlarını Kuran kursuna gönderdiklerini belirtti. E.S.'nin annesi A.S ise “Kızımız 3 defa intihara kalkıştı. Sabaha kadar başında beklemekteyim. Geceleri çığlıklarla uyanmaktadır. ‘Yapma' diye bağırmaktadır. Adalet istiyorum ve ceza almasını istiyorum” diye konuştu. Duruşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan anne A.S. adliye koridorlarında tepkisini bağırarak dile getirdi.

SAVCININ MÜTALAASINDAN İĞRENÇ OLAYIN AYRINTILARI

29 Mart 2019 tarihine ertelenen duruşmada iğrenç olayın detaylarını (haberde yer vermedik) anlatan savcı, imam M.D.'nin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. E.S.'nin olaydan sonra otoban kenarına bırakıldığını belirten Savcı, mütalaasında; Mağdurenin okuduğu yatılı okulda uyku ve uyum problemlerinin ortaya çıktığı, halisünasyonlar gördüğü, rehber öğretmenin mağdurenin durumunu fark etmesi üzerine durumu yetkililere bildirmesiyle soruşturmanın başladığını hatırlattı.

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun mağdurenin anlatımına uygun olduğunu belirten savcı ayrıca, mağdurenin mahkeme aşamalardaki beyanlarının tutarlı ve ayrıntılı olduğunu, mahkemece yapılan keşif sırasında mağdurenin anlatımına uygun sonradan ışıklandırılmış bir deponun var olduğunu, deponun içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu ve tanıkların da bu şekilde beyanda bulunduğunu” kaydetti.

MERSİN MİLLETVEKİLLİNDEN TEPKİ

Duruşmayı takip eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kadınlarımız Adalet, ‘Adalet, Adalet' diye haykırıyordu. Daha önemlisi bir anne ‘adalet yok’ diye bağırıyordu. 4 yıl önce tecavüze uğrayan bir kızımızın dramı Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekteydi. Herkes adalet istiyordu, sanığın tutuklanmasını istiyordu. Savcı da sanığın tutuklanmasını istiyordu. Ama mahkeme bir yaptırım uygulamaktansa, kızımıza bağırıp ‘yerine otur, sus, konuşma’ gibi cümleler kurabildi.” dedi.

“NEDEN KORUNUYOR, KİM KORUYOR”

CHP’li Başarır, olayı araştırdıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dosyaya baktığımız zaman, adli tıp raporlarına baktığımız zaman, olay yeri inceleme raporlarına baktığımız zaman, tanıkları dinlediğimiz zaman gerçekten ciddi bir suç şüphesi var. Ama bu şahıs o gün kuran kursunda görevli şahıs korunmakta. Neden korunuyor, kim koruyor, kimler koruyor. Şüpheli şahıs mahkemeye bile gelmiyor.”

TARSUS KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Tarsus Kadın Platformu ise duruşmanın yapıldığı Tarsus Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Çiğdem Serin, “Kuran kursuna gittiği caminin imamı tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğunun sesine ses katmak, “erkek adalet değil gerçek Adalet'in sağlanması için buradayız.” dedi

E.S.'nin 2018 yılında yurt müdürü ve rehber öğretmene 2015 yılında yaşadığı olayı anlatması ile dava süreci başladığını hatırlatan Serin, “Uzman psikoloğun E.S.'nin beyanlarının güvenilir olduğunu belirtmesine, tüm delil ve raporlara rağmen 3. duruşmada da sanığın yeniden tutuklanması talebi reddedilerek, sanık adeta erkek yargı tarafından ödüllendirilmiştir. Cinsel saldırı ve istismar suçları soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma açısından en özensiz yürütülen, kadın ve çocukların adli süreçlerde ikincil haksızlara tekrar tekrar maruz kaldıkları bir suç tipidir. Cinsel suçlar çoğunlukla yargı aşamasına gelmeden örtbas ediliyor. Şikâyet edildiğinde, polis, savcı, mahkeme şikâyetleri ciddiye almıyor, başvuruda bulunan kadına ve çocuğa ön yargılı bir yaklaşım sergileniyor, delil toplanmıyor ya da bu davada olduğu gibi faili tutuklama tedbiri uygulanmıyor.” diye konuştu.

Denetlenmeyen cemaat-tarikat yurtlarında, Kuran kurslarında çocukların istismara açık hale geldiğini vurgulayan Serin şunları söyledi; “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi açıklamalar yapan dinci-gerici tarikat ve vakıfların, “baba öz kızına şehvet duyabilir” diyen Diyanetin açıklamaları, 45 çocuğa tecavüz edilen ENSAR'ın aklanması, “bir kereden bir şey olmaz” söylemleri çocukları hedef haline getiriyor, failleri cesaretlendiriyor. Çocuklara karşı işlenen istismar suçu affedilemez, cezasız bırakılamaz, yeni istismar vakaları özendirilemez. Bu, suça ortak olmak, çocuklara karşı işlenecek suçlara zemin hazırlamaktır. Çocuğa yönelik istismarın üzerinde yükseldiği başta erkek egemenlik, dinsel gericilik ve çocuğu nesneleştiren, istismara açık hale getiren her tür yaklaşıma karşı mücadele edeceğiz. Bu davanın takipçisiyiz. Cinsel istismar faili imam gerekli cezayı alıp tutuklanana kadar adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. İmam M.D. derhal tutuklanmalıdır ve bu olayda sorumluluğu olanlar hesap vermelidir. İstismar'ı aklatmayacağız, erkek yargının da erkek egemen sistemin de peşinde olacağız.”