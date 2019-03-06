Çocuk koruma derneği başkanı, çocuğunu istismardan tutuklandı

Çocukları ‘tacizden koruma’ hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., 8 yaşındaki çocuğunu istismardan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, çocukları cinsel istismardan korumak hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ifadesinde suçlamaları reddetti.

İddianamede, “Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında... çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır" denildi.