Çocuk istismarını protesto ederken gözaltına alınan Kayan serbest

Çocuk istismarını protesto ettiği için gözaltına alınan Yasemin Babat Kayan serbest bırakıldı.

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel saldırıyı Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yaparak protesto ederken gözaltına alınan Yasemin Babat Kayan serbest bırakıldı.

Beyoğlu Polis Merkezi’ne götürülen Kayan, ifadesi alındıktıktan sonra serbest bırakıldı.

Kayan; çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüzlerin sona erdirilmesi, yetkililerin gerekli önlemleri alması talebiyle öğle saatlerinde Taksim’de Atatürk Anıtı’nın önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Valilik tarafından Taksim’de eylem yapmanın yasaklandığını belirten polislere Kayan, "Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda" diyerek tepki göstermişti.

