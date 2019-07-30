Çocuk istismarında acı tablo: 2018'de 60 binden fazla doğum gerçekleşti

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2003-2018 yılları arasında doğum yapan çocukların yaş aralıklarını ve yıllara göre dağılımını sordu. TÜİK’ten paylaşılan verilerde sorun olduğuna işaret eden, İlgezdi ‘İstismara uğrayan, 18 yaş altı doğum yapan çocuklarımızla ilgili olan verileri, TÜİK 15 yaş ve altı diye paylaşıyor’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında ülkemizde doğan 11 bin 803 bebeğin annelerinin yaşının 17’den, 167 bebeğin annelerinin yaşının ise 15’ten küçük olduğunu hatırlatarak, TÜİK’ten paylaşılan verilerde sorun olduğuna işaret etti. İlgezdi “İstismara uğrayan, 18 yaş altı doğum yapan çocuklarımızla ilgili olan verileri, TÜİK 15 yaş ve altı diye paylaşıyor. Bu yakıcı soruna çözüm bulabilmek için tek tek yaş gruplarındaki (10-11-12-13-14) doğumları bilmemiz daha kesin verilere sahip olmamız gerekiyor” dedi.

‘TÜİK VERİLERİ GENELLİYOR’

İlgezdi, TÜİK’in çocuk anneleri 15 yaş altı ve 17 yaş altı olarak genellediğini söyleyerek, “Biz 10 yaşında bir çocuğun anne olup olmadığını resmi verilerle öğrenemiyoruz. Önergemize gelecek yanıt sayesinde, acı tablonun detayları ortaya çıkacak. 15 yaş altı çocuk annelerin yaşlara göre dağılımına göre bu yakıcı soruna çözüm bulacak önerileri bulmak daha kolay olacak” diye konuştu.

2018’DE 60 BİNDEN FAZLA DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

2018 yılında dünyaya gelen bebeklere bakıldığında 48 bin 361 bebeğin annesinin 18-19 yaş aralığında olduğunu söyleyen İlgezdi, “2018 yılında toplam 60 bin 164 bebek, 19 yaşından küçükler tarafından dünyaya getirilmiştir. 2003-2018 yılları arasında dünyaya gelen 15 bin 98 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu da ortaya çıkmıştır” diye açıkladı.

Gamze Akkuş İlgezdi önergesinde, 2018 yılında doğan bebeklerden kaçının annesinin 14-17 yaşları arasında olduğunu sordu. İlgezdi, 2018 yılında 13 yaş ve altında anne olan çocuk olup olmadığını da sorarak, 2003-2018 yılları arasında doğum yapmış ve 18 yaşından küçük olan çocukların sayısının da açıklanması gerektiğini belirtti.

İlgezdi’nin soru önergesinin bir bölümü şöyle;

"2003-2018 yılları arasında reşit olmadan gebe kaldığı tespit edilen çocuk sayısı nedir? Reşit olmadan gebe kalan çocukların yıllara ve yaşlara göre dağılımı nedir?

2003 yılından itibaren yıllar bazında kaç çocuk gebelik vakası adli makamlara iletilmiştir? Çocuk gebeliği vakalarının yıllar bazında illere ve hastanelere göre dağılımı nedir?

2003-2018 yılları arasında reşit olmadığı halde gebe kalan çocuklardan doğum esnasında ve sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı nedir? Bu sayının iller, yıllar ve hayatını kaybeden çocukların yaşlarına göre dağılımı nedir?"