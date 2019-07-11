Çocuk istismarı verileri açıklandı: Son 5 yılda doğum yapan çocuk sayısı 84 bin 462

Çocuk istismarına ilişkin açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kız çocuklarının son 5 yılda yaptığı doğum sayısı 84 bin 462. Aynı verilere göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde evlilik yaşı 11’e kadar düşmüş durumda. Son 10 yılda ise 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğu evlendirildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, çocuk istismarına ilişkin TÜİK verilerini Meclis gündemine taşıdı.

Erken yaştaki evliliklerin yaygınlığına dikkat çeken ve Anayasa’ya da aykırı olduğunu hatırlatan Emir, erken yaşta ve zorla evlendirilen kız çocuklarının aile içi şiddete ve cinsel istismara karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Emir, Meclis’te bir komisyon kurulması ve konunun tüm yönleriyle araştırılması için önerge vererek TÜİK verilerini paylaştı.

Emir’in paylaştığı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kız çocuklarının son 5 yılda yaptığı doğum sayısı 84 bin 462. Aynı verilere göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde evlilik yaşı 11’e kadar düşmüş durumda. Son 10 yılda ise 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğu evlendirildi.