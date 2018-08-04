Çocuk işçiliğine 30 saat, Kuran kursuna 205 saat

MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurs programları kapsamında 'Çocuk İşçiliği Farkındalığı' kursuna 30, 'Kuran’ı Doğru ve Güzel Okuma Tashih-i Huruf' kursuna 205 saat ayırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, güncellenen kurs programları ile yeni açılan üç kurs programını duyurdu. Halk eğitim merkezleri bünyesinde 2018 yılının başında açılan “Kur’an-ı Doğru Anlama ve Okuma” kursunun ders saati artırılırken, “Kur’an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okuma Tashih-i Huruf Kurs Programı” da uygulamaya konuldu.

Yeni hükümet sistemine geçişin ardından yayımlanan ve birçok kamu kurumunun teşkilat kanununda düzenlemeler içeren 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yurttaşlara yaygın eğitim yoluyla sağlanacak eğitim ve öğretim programlarını hazırlama görevi MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne verildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan ilk KHK’nin kendisine verdiği yetkiden 24 gün sonra dini içerikli ilk kurs programını hazırladı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında aynı gün onaylanan “Çocuk İşçiliği Farkındalığı” kursuna 30 ders saati ayrılırken, “Kur’an- Kerim’i Doğru ve Güzel Okuma Tashih-i Huruf” kursunun ders saati süresi 205 olarak belirlendi. Halk eğitim merkezlerinde, “Zekâ Oyunları” alanında verilecek kursların ders saati ise 80 oldu.

'KURAN'I ANLAMA'YA 30 SAAT DAHA EKLENDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda yönetmelikle kaldırılan dershanelerin yerini alması planlanan halk eğitim merkezlerinde verilen dini içerikli kurslara bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, “Ulusal kültürü yaygınlaştırmak ve bulunduğu bölgenin eğitim, üretim, rehberlik ile kültür-sanat faaliyetlerini desteklemek” amacıyla kurulan halk eğitim merkezleri bünyesinde verilen, “Kuran’ı Doğru Anlama ve Okuma” kursunun toplam ders saati de 90’dan 120’ye çıkarıldı.

EĞİTİCİLİK İÇİN LİSE DİPLOMASI

Halk eğitim merkezlerinde verilen drama kursunu verecek eğiticilerin niteliklerinde de değişikliğe gidildi. Drama kursunda eğitici olmak isteyenlere en az lise mezunu olmak ve oyunculuk alanında en az bir yıl eğitim aldığını belgelendirmek zorunluluğu getirildi. Masa Tenisi kurs programlarının eğitici niteliklerine de “En az lise mezunu olanlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2’inci Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar” ibaresi eklendi.

HALK EĞİTİM KOMİSYONU'NA YANDAŞ SENDİKA

MEB’in, “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle Halk Eğitim Komisyonu’na, sadece komisyonun bulunduğu ildeki yetkili sendika katılabiliyor. Bu kararla iktidara yakınlığıyla bilinen ve daha fazla üyeye sahip olduğu için “yetkili” olan Eğitim Bir-Sen’in yöneticileri, halk eğitim komisyonlarında görev alabilecek.