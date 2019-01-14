Çocuk evliliklerine af hazırlığı gündemde

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, erken yaşta evlilik yapıp ceza alan 10 bin kişiye af getirecek yasa taslağının Meclis'te hazırlandığını belirterek 'Lütfen mücadele edin. Bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapın' dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, erken yaşta evlilik yapmış, şikayet etmemiş ancak kamu ayağında ceza almış kişilere af getirecek bir yasa taslağı hazırlandığını belirterek bu yasanın çıkmaması için mücadeleye çağırdı.

İzmir İş Kadınları Derneği’nin "Gelecek İçin Kadın" projesinin kapanış toplantısında konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Güllü, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in de "erken yaşta evlilik mağdurları için bir an önce adım atılması gerektiği"ne yönelik ifadeleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

"Biz bütün kadın örgütleri olarak bununla ilgili çok mücadele etmiştik. Mücadalenin kazanımı olarak düzenleme rafta bekliyordu. Bir gün önümüze gelecekti. Ama en yakın sandığımız kişilerden bu darbeyi alacağımızı bilemedik. Biz bugün itibarıyla Türkiye'de erken yaşta evlilik yapmış, bu nedenle şikayet etmemiş ama bu şikayetinin kamu ayağında ceza almış 10 bin ailenin affedilmesi adına Meclis'te bir taslak hazırlandığını öğreniyoruz. Lütfen mücadele edin. Bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapın. Tecavüz önergesiyle ilgili olarak geçmişte dönemin Adalet Bakanı 300 kişiyi kapsayacağını açıklamıştı. Bugün 10 bin kişiden söz ediliyor. O günden bu güne insanlar 'Nasılsa tecavüz ederim, cezasını çekmem' dediği için bu sayı artmıştır."