Çocuğuna istismardan tutuklanan 'çocuk koruma derneği' başkanı serbest bırakıldı

Çocukları ‘tacizden koruma’ hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar, 8 yaşındaki çocuğunu istismardan tutuklanmıştı. Nacar, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı olan ve çocukları "tacizden koruma" hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar, 8 yaşındaki çocuğuna istismar iddiasıyla tutuklanmıştı.

Nacar, mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, yaptığı açıklamada, “Elbetteki gerçekler ortaya çıktı, suçsuz olduğuma mahkeme kanaat getirdiği için dışarıdayım. Aslında hem üzgünüm hem mutlu. Öz çocuğumla alakalı böylesine hassas ve kabul edilemez bir konu içerisinde olmaktan ötürü üzgünüm ama suçsuz olduğuma sayın hakimlerin kararı ile serbest bırakılmama ve tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına da bir o kadar mutluyum. Elbette ki hayatta her şey insanlar için. Yüce Allah’ıma inancım tam. Ahirette veremeyeceğim hesabın içine asla girmem. Bu dünya geçici, bizim esas yaşayacağımız bir ebedi hayat var, ahiret var" dedi.