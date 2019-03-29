Çocuğa cinsel istismarda bulunan imam yine tutuklanmadı

Kuran kursunda 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan cami imamı M.D. bugün görülen duruşmada da tutuklanmadı. Duruşmaya katılan kadınlar 'Faili tutukla, istismarı aklama' sloganlarıyla karara tepki gösterdi.

Adana’nın Akçatekir beldesinde 12 yaşındaki kız çocuğu E.S.'ye kuran kursu için geldiği camide cinsel istismarda bulunan cami imamı M.D.'nin yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklanan M.D. ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tüm tepkilere karşın mahkeme bugün görülen duruşmada da M.D.'nin tutuklanmasına karar vermedi ve davayı 25 Nisan'a erteledi.

Duruşmaya katılan Adana, Mersin, Tarsus Kadın Platformu üyeleri “Faili tutukla, istismarı aklama” sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Dava avukatları pazartesi günü karara itiraz edeceklerini duyurdu.

