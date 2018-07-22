Çocuğa cinsel istismara beraatin gerekçesi: Yasaları bilmiyordu!

13 yaşındaki kız çocuğu ile imam nikahıyla evlenerek cinsel istismarda bulunan Suriyeli Abdulkerim J, yasaları bilmediği gerekçesiyle beraat etti.

Suriyeli Abdulkerim J., Türkiye’de 13 yaşındaki bir çocukla imam nikâhıyla evlenirken, mahkeme skandal bir karara imza attı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, çocuğun nitelikli cinsel istismarından yargılanan Abdulkerim J. ve çocuğun annesi “Yasaları bilmiyor” gerekçesiyle beraat etti.

Hukukçular ise “Kanunu bilmemesi mazeret sayılamaz” diyerek karara tepki gösterdi.

Savcı mütalaasında, sanıkların suç kastı ile hareket etmediklerini, eylemlerinin ‘hata’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beraatlerini talep etti. Mahkeme, ilk duruşmada sanıkların beraatına karar verdi.

Karara tepki gösteren Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Ceren Kalay Eken "TCK 103. Maddesi’nde hüküm çok açıktır. 15 yaşın altındaki çocuğun rızasına bakamazsınız. Evlilik adı altında çocukların cinsel istismarının mahkemeler tarafından hoş görülmesini kabul edemeyiz. 13 yaşındaki çocuğun yeri okul sıralarıdır, bebek beşiğinin başı değildir" ifadelerini kullandı.