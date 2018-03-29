Cizre'de polis tokat attığı öğrenciyi gözaltına aldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis, bir öğrenciyi darp ettikten sonra gözaltına aldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi’nde Hacı İsa Durağı yakınlarında zırhlı araçlar ile bekleyen polisler, “Ne hareket yapıyorsunuz” diyerek yanlarına çağırdıkları bir grup öğrenciye hakaret etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenci oldukları öğrenilen kişilerden birisi, “Bana bu şekilde davranamazsınız” demesi üzerine polisler tarafından tokat atılarak darp edildi.

İsmi öğrenilemeyen öğrenci daha sonra zırhlı araca bindirilerek, gözaltına alındı.