Citigroup: Türkiye ekonomisi 2019 yılında küçülecek

Citigroup, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı tahmininde bulundu

Citigroup, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı tahmininde bulundu.

Aralarında Kerem Tezcan'ın da bulunduğu Citi Araştırma analistleri, e-posta yoluyla açıkladıkları raporda, Türkiye'nin gayrı safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı ve enflasyon, faiz oranları ve borç seviyesinin yüksek kalması ile birlikte yavaş bir toparlanma göstereceği tahmininde bulundu.

Raporda, üretimin geçen yılın dördüncü çeyreğinde muhtemelen yüzde 2 azaldığı kaydedilirken, bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 6,2 daralma öngörüldü.

IMF UYARIDA BULUNMUŞTU

IMF Direktör Yardımcısı David Lipton, küresel büyümede yavaşlamanın beklenenden erken olacağını ve ülkelerin küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya hazır olmadığını açıklamıştı.

Lipton, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin ve mali koşulların küresel büyüme için risk taşıdığını ve bunun diğer ülkelere zarar verebileceğini söylemişti.

'TEK ENDİŞEM KÜRESEL DURGUNLUK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'sa Türkiye ekonomisine dair açıklamasında "Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir" demişti.

Albayrak, 2019 yılında büyüme hedeflerine ulaşacaklarını öne sürerek “Şu anda resesyon öngörmüyoruz. 2019 büyüme hedefleri ulaşılabilir. Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak” ifadelerini kullanmıştı.

'PARADA DEĞER KAYBI SÜRECEK'

Societe Generale tarafından açıklanan 2019 beklentisinde Türk parasında değer kaybının süreceği söyleniyordu.

Societe Generale, Türk Lirası, Güney Afrika Randı ve Brezilya Reali'ni bu yıl değer kaybına uğrayacak para birimleri arasında sayıyor.