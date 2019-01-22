Şanlıurfa’da çalıştığı pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen 14 yaşındaki Ahmet Çiftçi yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi’nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesini yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.