Çıray: Vali olayın AKP-PKK çatışması olmadığı bilgisini verdi

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Suruç'ta dün yaşanan olayların ardından görüştüğü Şanlıurfa Valisi'nin kendisine 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığını' söylediğini açıkladı. İyi Parti ve CHP Suruç'a heyet gönderdi.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Suruç'ta dün yaşanan olayların ardından görüştüğü Şanlıurfa Valisi'nin kendisine 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığını' söylediğini açıkladı. İYİ Parti olayı incelemek üzere ilçeye bir heyet gönderdi.

Seçim çalışmaları muhalif partilerin stantlarına, seçim bürolarına ve üyelerine çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirten Çıray, "Buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir" dedi.

Çıray, partisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in talimatıyla bir heyetin de Suruç'a giderek incelemelerde bulunacağını söyledi.

Çıray'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana gelen ve kamuoyuna 'PKK'lılar AKP'lilere saldırdı' olarak yansıyan olaylarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın hemen ardından farklı kaynaklardan farklı haberler paylaşılmaya başlanmış ve vahim iddialar da gündeme gelmiştir. Birbirinden çok farklı bu bilgiler üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, gece 01.27'de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak, konu hakkında detaylı bilgi istemiştir. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin, 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü' bilgisini vermiş, aynı bilgi Şanlıurfa Valiliği resmi sitesinde de paylaşılmıştır."

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ GÖK: ADLİ MAKAMLARIN YAPACAĞI İNCELEMELERİ BEKLİYORUZ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi de ilçeye heyet gönderdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Ankara Milletvekili Levent Gök, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında sağduyu çağrısı yaparak, "Şimdi önemli bir seçime doğru giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız, kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir süreci büyük bir olgunlukla yürütmemiz gerekiyor" dedi. Gök, "Şiddet, siyaset kültürünün içinde asla yer almamalıdır. Türkiye şiddetten çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok travmalarla uğraşıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak tüm siyasetçilerin sorumluğunda olmalıdır" diye konuştu. Olayla ilgili Vali Abdullah Erin'den bilgi aldığını dile getiren Gök "Adli makamların yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Olayların bir an önce aydınlatılarak sorumlular hakkında işlemlerin yapılmasını da elbette bekliyoruz" dedi.