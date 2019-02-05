Çipras'tan 'darbeci askerler' sorusuna 'yargı bağımsızlığı' yanıtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ortak açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 'darbeci askerler' ile ilgili soru üzerine 'Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının almış olduğu kararlara saygı göstermek durumunda. Biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası Erdoğan ve Çipras ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Çipras'tan "darbeci askerlerin iadesini" istedi. Konuyla ilgili olarak konuşan Çipras, gelen sorular üzerine şunları söyledi: "Organize suç örgütleriyle ilgili neler yapabiliriz. İadeler konusunda konuştuk. AB konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin incelenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini konuştuk. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda son derece önemli demokratik reformlar gerçekleştirildi. 8 darbeci askerle ilgili olarak Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının almış olduğu kararlara saygı göstermek durumunda. Biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Biz güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek durumundayız."