Çipras, Türkiye ziyaretinde ruhban okulunda ayine katılacak

Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Yunanistan Başbakanı, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu’nu ziyaret edecek. Okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olacak olan Çipras, Patrik Bartholomeos’la da görüşecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 5-6 Şubat’ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, İstanbul’da Heybeliada'daki Ruhban Okulu’na da gidecek. Salı günü Ankara’da Erdoğan ile görüşecek olan Çipras, ertesi gün İstanbul’da Heybeliada'daki Ruhban Okulu’nu ziyaret edecek. Çipras okulu ziyaret eden ilk Yunanistan başbakanı olacak. Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Çipras, Ruhban Okulu’nun kilisesinde düzenlenecek dini ayine katılacak. Ardından da Patrik Bartholomeos ile görüşecek. 1844-1971 yılları arasında faaliyet gösteren Heybeliada Ruhban Okulu, 48 yıldır kapalı. Ruhban Okulu’nun tekrar açılması yaklaşık 10 yıldır sık sık gündeme geliyor. Patrikhane kaynakları, Erdoğan-Çipras görüşmesinde, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili önemli bir gelişme sağlanmasını beklemediklerini söylediler.