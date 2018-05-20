Çıplak aramaya ve saldırıya suç duyurusu

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, cezaevindeki çıplak aramaya karşı çıkmış ve darp edilmişti. Aydınlar'ın avukatı Murat Arksak cezaevi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Mayıs'ta ülkeye dönüşünde tutuklanan Pınar Aydınlar, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

2015 yılında HDP İzmir Milletvekili adayı olduğu dönemdeki seçim çalışmalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle verilen hapis cezası kararı nedeniyle tutuklanan Aydınlar, Bakırköy Cezaevi'nde çıplak arama dayatmasına maruz kalmış, karşı çıkınca darp edilmişti.

Pınar Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, "Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahade altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar’da manevi anlamda telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Ayrıca kamuoyunad tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır" diyerek suç duyurusunda bulundu.