Ankara’da TAYAD’ın eyleminde üniversite öğrencisi Merve Demirel’i gözaltı aracına bindirirken cinsel saldırıda bulunan polis hakkında kamu davası açıldı.

Ankara’da TAYAD’ın eyleminde üniversite öğrencisi Merve Demirel’e cinsel saldırıda bulunan polis hakkında Ankara Barosu’nun suç duyurusunun ardından kamu davası açıldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan kamu davası açıldığını Twitter hesabından duyurdu.

16 Şubat tarihinde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği’nin (TAYAD) eylemi sırasında gözaltına alınan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Demirel polis aracına bindirildiği sırada bir polisin elle cinsel saldırısına uğramıştı.

Olay anının görüntüleri medyaya yansımış, Ankara Barosu polis hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cinsel saldırıda bulunan polisi savunarak "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" demişti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise konuya ilişkin “Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket” diye konuşmuştu.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Twitter'dan yayımladığı mesajda “Bu görüntüyü hatırlarsınız. TAYAD eylemindeki genç kadına emniyet görevlisinin müdahale şekli. Tabii ki peşini bırakmadık ve baromuzun yaptığı şikayet neticesinde cinsel saldırı suçundan kamu davası açıldı” diyerek iddianamenin ilk sayfasını paylaştı.