Cinsel istismardan cezası onandı, mazbatası iptal edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza mahkemece onanan muhtarın mazbatası iptal edildi.

Denizli'nin Karakurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2018’de görülen karar duruşmasında Yaşar Topbaş’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Topbaş’la ilgili karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Pamukkale İlçe Seçim Kurulu, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Topbaş’ın mazbatasını iptal ederek Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatasını seçimde en çok oy alan ikinci aday Kadir Kıvrak’a verdi. Topbaş’ın ise adresinde bulunamadığı, güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.