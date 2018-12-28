Cinsel istismara uğrayan çocuğu yeni okulunda bulup tehdit ettiler

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayında, 13 yaşındaki C.B.’nin şikayeti üzerine açılan davada istismarcı Gürbüz Dinç 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bunun üzerine istismarcının kardeşi C. D., C.B.’yi olay sonrası nakledildiği yeni okuluna giderek tehdit etti.

Bir yıl önce İstanbul’un Pendik ilçesinde akrabası Gürbüz Dinç’in tecavüz ettiği 13 yaşındaki C.B.’nin şikayeti üzerine Kartal 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme tecavüz failine 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay sonrası çocuğun okulu ve mahallesi değiştirildi, bu bilgiler gizli tutuldu.

Ancak hapisteki tecavüz failinin kardeşi C.D., istismara maruz kalan çocuğun en yakın arkadaşını yeni okulun neresi olduğunu söylemeye zorladı ve okula giderek şikayetini geri çekmesi için C.B’yi tehdit etti.

Sendika.org'un haberine göre, C.B.’nin yakınlarından Banu N., 13 yaşındaki C.B’nin şikayetçi olduğu günden bu yana tecavüz failinin ailesinin tacizlerini sürdürdüğünü, “Kızınızla evlendirelim, namusu temizlensin” gibi tekliflerde bulunduğunu, tüm bunların çocuğa travma üstüne travma yaşattığını söyledi.

Dava dosyasında bulunan tutanakta çocuğun babası yaşananları şöyle anlatıyor:

Duruşmadan bir hafta önce eşimin işyerine iki kişi gitmiş, görüşmek istediğini söylemiş eşim izinli olduğu için görüşememişler. İşyerinden telefona vermişler. Eşim kişinin, sanığın kız kardeşi olan C. olduğunu anlamış. Ben de telefonu kapattırdım ben aradım. ‘Bu konu ile ilgili görüşelim. Senin namusun temizlensin istiyorsan sanık bu haltı yemiş zaten, eşinden boşansın sizin kızınızla evlensin’ dediler. Ben de telefonu suratına kapattım. Bir haftadır bu şekilde rahatsız edildik. Bu suçu işlediğini ailesi de kabul etmiştir.

Cinsel suç olaylarında gizlilik ilkesine özel önem verildiğini vurgulayan çocuğun kuzeni Banu N., bunun çocuğun geri kalan hayatına devam edebilmesi için son derece önemli olduğunu belirterek, “Bizim tek istediğimiz C.B’nin yaşanılanları bir an bile hatırlamadan hayatına devam edebilmesi. Ancak karşı taraf bir şekilde yolunu bulup ulaşıyorlar kendisine. En son sahte reklam ajansı kimlikleriyle en yakın arkadaşına ulaşmışlar. Kızı senin fotoğraflarını çok beğendik, seninle çalışmak istiyoruz vs. diye kandırarak bir börekçide buluşma ayarlamışlar” dedi.

Çocuğun eski okulundan en yakın arkadaşı olan S.A.’nın sosyal medyadan bulunarak, sahte bir kimlikle kandırılmasının da başka bir istismar olayı olduğunu belirten Banu N. olayı şöyle anlattı:

Uzun zamandır bu şekilde tehditlere ve tacizlere zaten maruz kalıyorduk. Ancak bu kadar ileri gideceklerini düşünemedik. S.A., C.B.’nin en yakın arkadaşı. Zaten eski okulundayken istismar olayından bir kendisine bahsetmiş ve onun ısrarlarıyla hastahaneye gidilip rapor tutulmuş. S.A’nın ifadesi dava için çok kritik. Dosyadan bilgilerine ulaşılmış. Canan D’nin Caner isimli bir arkadaşı sosyal medyadan S.A’ya ‘Biz reklam ajansı sahibiyiz senin yüzünü çok beğendik, seninle tanışıp fotoğraflarını çekmek isteriz’ diyerek S.A. ile buluşma ayarlamışlar. Okuluna yakın bir börekçide yapılan görüşmede öncelikle şikayetini geri çekmesi konusunda C.B.’yi ikna etmesi için S.A’ya 12 bin lira para teklifinde bulunmuşlar. ‘Şayet C.B’yi şikayetinden vazgeçirirsen ya da buna ilişkin bir dilekçe imzalatırsan sana para veririz’ demişler. S.A. kabul etmeyince bu sefer de niyetlerinin kötü olmadığını sadece kendisiyle konuşmak istedikleri söyleyerek C.B.’nin numarasını almışlar. Aynı sırada da okulunu öğreniyorlar. Telefonda C.B.’ye sürekli telefon ederek şikayeti geri alması konusunda ısrarcı olmuşlar, hatta bir keresinde öldürmek bile tehdit etmişler.

OKUL ARKADAŞLARINA ANLATTI

Banu N., tecavüzcünün ailesinin mağdur çocuğa okulda yaptıkları tehdidi de anlattı:

Telefonla olmayacağını anlayınca okuluna kadar geldiler. C.B’nin okulu güvenlikli bir okul, burada olayın duyulmaması için özellikle dikkat ediyoruz. Tecavüz failinin kardeşi C.D. okula gelerek güvenliğe C.B’nin halası olduğunu ve kendisiyle görüşmek için okula girmek istediğini söylemiş. Güvenlik şüphelenince C.B.’ye haber vermiş. C.B. de arkadaşlarıyla okul çıkışına gelip kişinin halası olmadığını, konuşmak istemediğini söylemiş. C.D. de daha önce tehdit ettiği gibi tüm arkadaşları önünde, güya onu rezil etmek amacıyla, tecavüze uğradığını bağırarak anlatmış. C.B.’yi ileride erkek arkadaşın olursa olayı ona da anlatırız diye tehdit etmiş. C.B. olaydan sonra ablasını aramış daha sonra da karakola gidip birlikte şikayetçi olmuşlar. Tutanak yazılmış ancak işleme alındığına dair kendilerine evrak bile vermemişler. Bunun üzerine C.B.’nin ablası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na olayı anlattı ve tutanak tutturdu. İstismarcı Gürbüz Dinç’in kardeşi C.D.’den şikayetçi olduk. C.B.’ye ulaşmak için bu kadar oyun çeviren bu insanlardan gerçekten korkuyoruz. Ama bizim önceliğimiz C.B. Gerçekten onun için kaygılıyız ve tek istediğimiz çocuğun artık rahat bırakılması.

Davanın avukatlarından Mehmet Ümit Erdem, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aile tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda ve uzaklaştırma kararı alınması için talepte bulunuldu. İlgili şahsın mağdur ve ailesine yaklaşmasının ve iletişim kurmasının engellenmesi yönünde karar bekleniyor. Bu kararın çıkması durumunda yaklaşması ve iletişim kurması engellenecek ve bu kararın ihlali halinde de hapis cezası verilecek” dedi.