Çin'den Erdoğan açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını söylerken, bunun iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmek için daha sağlam bir temel oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, başkentteki çok sayıda diplomat, askeri misyon temsilcisi ve gazeteci katıldı.

Cıng, resepsiyonda yaptığı konuşmada, PLA'nın, güçlü ve iş birliğine dayalı silahlı kuvvet oluşturmak için çaba harcadığını söyledi.

AA'nın haberine göre, konuşmasında Çin-Türkiye ilişkilerine değinen Cıng, "İki ülke ilişkileri iyi şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisi, Çin'in 'Bir Kuşak-Bir Yol' inisiyatifiyle en yüksek düzeyde karşılık bulmuştur" diye konuştu.