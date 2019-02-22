'Çin'den 1 milyar avro borç alınacak'

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Bakın, şimdi Çin'den 1 milyar avro borç alacağız, Çin'den. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Citigroup görevlendirildi. Kim alacak biliyor musunuz? Varlık Fonu. Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu, varlıkların bir kısmını gelecek kuşaklara aktarmak için değerlendirmek amacıyla topladığımız fondur' dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Varlık Fonu'nun Çin'den bir milyar avro borç alacağını açıkladı.

"31 Marttan sonra, 1 Nisan itibarıyla bu ülkeyi ciddi bir anafor, kriz bekliyor. Yanlışlıklar dolayısıyla bedeller kat kat katlanıyor. Türkiye'nin problemi ortada, başınızı kuma gömmeyin. Paraları aldınız, aldınız, aldınız, şimdi ödeme zamanı gelince 'Nereden çıktı bu?' diyorsunuz, ödeyemiyorsunuz. Türkiye, ciddi bir ödeme güçlüğü içinde" diyen Bekaroğlu, "Bakın, şimdi Çin'den 1 milyar avro borç alacağız, Çin'den. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Citigroup görevlendirildi. Kim alacak biliyor musunuz? Varlık Fonu. Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu, varlıkların bir kısmını gelecek kuşaklara aktarmak için değerlendirmek amacıyla topladığımız fondur. Varlık Fonu, borç verir, değerlendirir, nemalandırır. Siz, Varlık Fonu'nda Türkiye'nin bütün varlıklarını topladınız, şimdi Çin'e Ziraat Bankasını ipotek göstereceksiniz 1 milyar avro almak için. Türkiye'yi buraya getirdiniz. Bununla seçimi kazanmaya çalışıyorsunuz, örtüyorsunuz. Ama bunun bedelini sadece siz ödemeyeceksiniz ki, bütün bu millet ödeyecek. Bakalım, 1 Martta bu cambazlığınız tutacak mı? Bakalım, 1 Martta sayın damadın söylemiş olduğu, 'Ocak ayında 5 milyar fazla verdik' yalanı tutacak mı? Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.