İş cinayeti: Beton baca büzünü kafasına çarpan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde kanala beton boru döşeme işinde çalışan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz, 200 kilo ağırlığındaki beton baca büzünün başına çarpması sonrası hayatını kaybetti.

Darıca'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin alt yapı çalışmalarını yapan müteahhit firmanın çalışanı olan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz, iş makinası kepçesine zincirle bağlanan 200 kiloluk beton baca büzünün zincirden kurtularak başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Başında baret olmasına rağmen boynuna aldığı darbeyle bir anda kanlar içerinde yere yığılan Mehmet Sıddık Baybarz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aybarz, hastanede yaşamını yitirdi.

Polisin, kepçe operatörünü ifadesini almak üzere gözaltına aldığı belirtildi.