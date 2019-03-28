Çin Türkiye'deki yatırımlarını artıracak

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında Çin'in Türkiye'deki 2,8 milyar dolar seviyesinde bulunan yatırımlarını 2021'de 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin'in Türkiye'deki 2,8 milyar dolar seviyesindeki yatırımlarını 2021'de 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Deng, “Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzelenen "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" çerçevesinde bir araya gelen iki ülke yetkilileri Ankara ve Pekin arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuşak ve Yol Projesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere etkisine değinen Deng Li, şu açıklamalarda bulundu:

"Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor. Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması."

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2018 sonunda 23 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Kolbaşı, “Bunun 20 milyar doları ithalat, 3 milyar doları ihracat, 17 milyar dolarlık bir açığımız var, bunun giderilmesi için Türk firmaların oraya daha fazla ihracat yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.