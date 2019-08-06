CİMER şikayetine karakter sınırlaması getirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kanunda olmadığı halde bilgi edinme başvurularındaki günlük bir başvuru ve bin 500 karakter sınırlamasına tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi kanuna aykırı olarak, keyfiyetle yapılan bilgi edinme kısıtlamalarını bir soru önergesi vererek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

İlgezdi önergesinde, Bilgi Edinme Kanunun amacını hatırlatarak, kanuna açık şekilde aykırı olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) bilgi edinme hakkının kullanılmasını engellediğini açıkladı.

İlgezdi, kanunda başvuru sınırlaması ile ilgili bağlayıcı bir hüküm bulunmamasına karşın CİMER'in internet adresi üzerinden yapacak bilgi edinme başvuruları için günde 1 başvuru ve bin 500 karakter sınırlamasının kanunun kötüye kullanımı ve bilgi edinme hakkının kısıtlanması olduğunu ifade etti.

İlgezdi önergesinde,

"- Cumhurbaşkanlığı ve 16 Bakanlık ile ilgili, bağlı onlarca kuruluş olduğu göz önüne alındığında Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yasal hakkını kullanmak isteyen vatandaşlara neden günde sadece bir başvuru hakkı verilmektedir?

- Kanunda herhangi bir başvuru sayı sınırlaması olmamasına karşın, yurttaşların bilgi edinme hakkını kısıtlayan bu uygulamaya kim karar vermiştir?

- Kanun yapıcının yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin herhangi bir başvuru sayı sınırlaması getirmemesine rağmen, günde 1 başvuru sınırı ve bin 500 karakter kısıtlaması getirmek, TBMM’nin yasama görevini engellemek değil midir?

- Başvuru hakkını artırmak veya sınırsız hale getirmek için bir çalışmanız var mıdır?

- Günde bir hak verilen bilgi edinme başvurusu metni için neden bin 500 karakter sınırlaması vardır?

- Başvuru metnindeki karakter sayısını artırmak veya sınırsız hale getirmek için bir çalışmanız var mıdır?" diye sordu.