CİMER, Başakşehir'le ilgili üç kritik soruyu 'Bilgi edinme kapsamı dışında' deyip yanıtlamadı!

Kısa adı CİMER olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, CHP'li Mersin Milletvekili Antmen'in Başakşehir futbol kulübüne dair yönelttiği üç kritik soruyu, 'bilgi edinme kapsamı dışında olduğu' iddiasıyla yanıtsız bıraktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümet tarafından Başakşehir futbol kulübünün desteklendiği, hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından finanse edildiği, şeffaf olmayan parasal hareketlerine göz yumulduğu, TFF ve hakemlerce kollandığı tartışmalarını CİMER’e sordu. CİMER, Başakşehir’le ilgili soruları kabul etmeyerek yanıtlamayacakları bildirdi.

CHP'li Antmen, CİMER aracılığıyla Başakşehir futbol kulübüne sponsor olan firmaların, kamu kurumlarından hangi ihaleleri aldığını sordu. Antmen’in sorularına CİMER tarafından verilen yanıtta, bu soruların "bilgi edinme kapsamı dışında bulunduğu" ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığına çok net basit üç soru sorduğunu belirterek şunları söyledi: “Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler, taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, bu kadar sponsoru ve para kaynağını nereden bulmuştur? Tarafsız olması anayasal bir zorunluluk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta açık şekilde Başakşehir’i desteklemesi ve bunu kamuoyunda paylaşması doğru mudur? Bu ve benzeri açıklamalar hakemler üzerinde baskı oluşturmaz mı? AKP’den ihale alan firmaların, bu ihaleler karşılığında Başakşehir’e futbolcu transfer ettikleri biliniyor. Halkın parasının kimlere peşkeş çekildiğini soruyoruz ama devletin tepesi kapsama alanı dışında kalıyor.”

İŞTE YANITSIZ BIRAKILAN O ÜÇ SORU

Antmen’in CİMER'e yönelttiği sorular şunlar;