Cihatçılarla çatışmaya girdi, cenazesinde tabuttan çıktı...

Suriye'nin Lazkiye kentinde cihatçılarla girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker, cenaze töreninde tabuttan sağ olarak çıktı.

Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi, Lazkiye'de cihatçılarla girdiği çatışmada vuruldu, hastanede öldüğü duyuruldu ama cenaze merasiminde tabuttan sağ çıktı.

Suriye ordusundan savaşın gazileri ve çocukları için Hama kentine bağlı Misyaf'ta kurulan Vatanın Evlatları, Zaferin Üreticiler Kampı'nda kalan Rebi, Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalındaki çatışmalarda yalandığını anlatan Rebi, "Terörist gruplarla karşılaşmamızda, radikal militanlar bize bir roket atarak birçok arkadaşımı şehit etti. Ben de onlarca şarapnel ve 13 kalaşnikof mermisiyle birçok yerimden vuruldum" dedi.

Ambulansla Lazkiye'deki yakın bir hastaneye kaldırıldığını belirten Rebi, "Doktorlar beni kurtaramadıklarını, kalbimin ve akciğerimin durduğunu söylemiş" diyerek şöyle devam etti: