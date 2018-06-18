Cihaner: Erdoğan, Meclis'i feshederse yeniden aday olamaz

CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisi feshetmesi durumunda tekrar aday olamayacağını söyledi.

Guardian'ın "Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanıp Meclis çoğunluğunu kaybederse parlamentoyu feshedebilir" iddiasını CHP Milletvekili İlhan Cihaner yanıtladı. Artı Gerçek'e konuşan Cihaner "2014 seçimleri Erdoğan’ın ilk seçimleriydi, bu seçimler ikinci seçimi olacak. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olamayacak. Yani Erdoğan, Meclis’i feshederse, üçüncü kez aday olamayacak. The Guardian’ın atladığı şey bu. Ancak parlamento seçimleri yenilerse yeniden aday olabilecek" dedi. Değiştirilen anayasa maddesine göre cumhurbaşkanın ancak parlamento seçimlerinin yenilemesi halinde aday olabileceğinin altını çizen Cihaner “Şu durumda seçimin yenilenmesini ne CHP ne HDP ne de diğer muhalefet partileri istemeyecektir” ifadelerini kullandı.