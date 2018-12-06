Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyonluk tazminat davası reddedildi

Çiğdem Toker hakkında 'Rusya'ya Domatesler Bayburt'tan' başlıklı köşe yazısı nedeniyle Bayburt Grup'a bağlı Agrobay Seracılık tarafından açılan 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında köşe yazısı nedeniyle açılan 1,5 milyon liralık tazminat davası reddedildi.

Toker, Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde 15 Kasım 2017’de "Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan" başlığıyla kaleme aldığı yazıda milyar dolarlık kamu ihalelerinin Bayburt Grup'a verilmesinde şirket sahiplerinin iktidara yakınlığının etkili olup olmadığını ve ihale sürecinin şeffaflığını sorgulamıştı.

Rusya’ya yönelik domates ihracatı için seçilen şirketlere ilişkin iddiaları gündeme getiren Toker hakkında, Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık şirketi tarafından herhangi bir tekzipte bulunmadan tazminat davası açılmıştı.

Bugünkü duruşmada Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi.

Çiğdem Toker kararı şu ifadelerle duyurdu: "Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık A.Ş' nin 'Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan' başlıklı yazım dolayısıyla açtığı 1,5 milyon ₺ tazminat davasını REDDETTİ."

Çiğdem Toker hakkında, 22 Ekim 2017 tarihinde yazdığı "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazısında adı geçen "Şenbay Madencilik" tarafından açılmış 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası daha bulunuyor.

