Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Piramit satış sistemi ile milyarlarca liralık dolandırıcılık yapan Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul tutuklandı.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Yurdakul'un Brezilya'ya giderek Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'dan talimat aldığı ortaya çıktı.
13 kişinin tutuklu bulunduğu Çiftlik Bank soruşturmasında, Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı ve bilişim sistemlerini kontrol eden şüpheli Cudi Cumhur Yurdakul geçen hafta gözaltına alınmıştı.