Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi