Çiftlik Bank'ın tavuk ve yumurtaları ihaleyle satıldı

Çiftlik Bank'ın Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki tesisinde bulunan 21 bin 190 tavuk ve yumurtalar ihale ile 262 bin 500 liraya satıldı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahibinin Uruguay'a kaçtığı ve yöneticilerinin tutuklandığı Çiftlik Bank'ın Taraklı'da bulunan Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ne el konuldu. Tesiste bulunan 21 bin 190 tavuk ve satışa hazır 100 bin yumurta Taraklı Kaymakamlığı'na bağlı Taraklı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı.

Taraklı Kaymakamlığı'nda bugün yapılan ihaleye, ihale öncesi ilanı görüp başvuru yapan ve teminat bedelini yatıran canlı hayvan ticareti yapan 4 firma katıldı. 21 bin 190 tavuk ve yumurtaları ihalede açık artırmayla 222 bin liradan satışa sunuldu. İhaleye katılan firmalar bu fiyat üzerinden tekliflerini sundu. 5'inci kez teklif veren Ankara Yarka firması 262 bin 500 TL teklif vererek, tavuk ve yumurtaların sahibi oldu.

İçindeki hayvanların satıldığı Taraklı'daki tesis hakkındaki son kararı ise atanan kayyum belirleyecek.