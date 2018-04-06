Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik: Kudüs derim, Afrin derim

Çiftlik Bank’ın reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, "Gerçekten kuşatılmış bir ülkenin kendi üretim sahalarını açmanın getirdiği bir aptal sevinçten dolayı, içinde olmaktan dolayı bir özür diledim. Lakin o gün o tarihe iyi bakın. Ben hâlâ Kudüs derim, hâlâ Afrin derim" dedi.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi olan Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik açıklama yaparak özür diledi.

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Çevik, "Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim" dedi.

Çevik, şunları söyledi:

'TANSU ÇİLLERİ ALDATANLAR VARDI'

"Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben sadece bir reklam filminde oynadım. Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için. Bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim 'inşallah' diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez.

50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım. Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?"

'KUDÜS DERİM, AFRİN DERİM'

Çevik, sözlerinin devamında "Gerçekten kuşatılmış bir ülkenin kendi üretim sahalarını açmanın getirdiği bir aptal sevinçten dolayı, içinde olmaktan dolayı bir özür diledim. Lakin o gün o tarihe iyi bakın. Ben hâlâ Kudüs derim, hâlâ Afrin derim" dedi. "Kudüs ve Afrin'in tesis açılışıyla ne alakası var?" sorusu üzerine Çevik, "Besmele Allah'ın bir ismi. Bir işe başlamak, bir söze başlamaktır. Bunu tartıştırmam bile" ifadelerini kullandı.

MEHMET ÇEVİK NE DEMİŞTİ?

Çiftlik Bank soruşturmasının gerçekleştiği dönemde Ülke TV isimli televizyon kanalında soruları yanıtlayan Mehmet Çevik, "Ölçülü ve planlı bakıldığında bu kadar sallanılan bir yerde bir bankanın üzerine bu kadar gidilseydi çöküş tehlikesi yaşardı. Ama bütün hesapları yapılmış, tehlikeleri gözardı yapılmamış, planlanmış, kurumsal kimliği netlik kazanmış bir şirket, soruşturmanın sonunu bekliyor. Lakin bilinmesi gereken bir şey var; bu birilerinin işine gelmiyor. Küçük bir gazete küpüründen sayfalar dolusu habere gidebiliyor. Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok" demişti.