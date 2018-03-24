Çiftlik Bank'ın benzeri: Anadolu Farm 90 milyon lira toplamış!

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında üç yöneticisinin tutuklandığı Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, sekiz aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı belirtildi.

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yöneticisinin tutuklandığı Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, sekiz aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı belirtildi. Polis ekiplerinin, düzenledikleri operasyonla Ekolium Yönetim Kurulu Başkanı ve şube müdürlerini gözaltına aldığı aktarıldı. Dün, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüphelinin bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasıyla tutuklandığı ifade edildi. Mahkeme kararı ile şüphelilerin Sümer Plaza’daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restoranlara, üyelerden alınan paralarla satın alınan 20 arazinin tapu kayıtlarına el konduğu belirtildi.