Çiftlik Bank'a para yatıranlara mesaj: Kanmayın

Çiftlik Bank'a para yatırıp dolandırılan kişilere, 'Geçmiş olsun' mesajı gönderen Mehmet Aydın’ın cep telefonu uygulaması tüm üyelere, 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi geliyor. Siz de bu tip organizasyonlara kanmayın' mesajı attı.

Çiftlik Bank'ın kurucu Mehmet Aydın milyonlarca lira ile ortadan kayboldu. Uruguay'da olduğu iddia edilen Aydın ses kaydı yayınlayarak dolandırdığı kişilere "Geçmiş olsun" mesajı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sadece Çiftlik Bank üyelerin kullandığı telefon uygulama üzerinden üyelere atılan mesajlar "dalga mı geçiyor" dedirtti. Uygulama üzerinden üyelere daha önce Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları anlatıldı.

Bu tarz organizasyonlara kanılmaması gerektiği de belirtildi. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'a 132 bin 222 kişinin 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL yatırdığını açıklamıştı.