Çiftlik Bank ve Anadolu Farm'dan sonra şimdi de Sütbank: 553 inek öldü...

Çiftlik Bank gibi yurttaşları dolandırdığı belirtilen bir organizasyon daha ortaya çıktı. Yaklaşık 500 bin kişiden 100 milyon lira topladığı belirtilen Sütbank, üyelerine '533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur' mesajı gönderdi.

Çiftlik Bank ile Türkiye'nin gündemine gelen dolandırıcılığa neredeyse her gün bir yenisi eklenmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Farm operasyonu düzenlenirken, şimdi de Sütbank adı altında benzer bir iddia gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Konya Karapınar’da kurulu bir çiftliğe yüzlerce kişi para yatırdı. Sütbank adı verilen sistemle üyelerin parası ile aldıkları ineklerin süt parası ödeneceği vaat edildi. Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemin, bir ay önce üyelere gönderilen mesajla çöktüğü anlaşıldı. Mesajda “… 533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur” denildi.

Bu mesaj sonrası birçok üye şirket ile temasa geçmeye çalıştı. Aldıkları yanıt “Ödemeleriniz yapılacak” yönünde oldu. Ancak net bir tarih de verilemiyor. Şirketin internet sitesi kapatılırken, DKC Hayvancılık’a üç inek için 21.000 TL para yatıran isimlerden E. Y., “Babam 198.000 TL, kız kardeşimin 112.000 TL, kuzenim 21bin TL, bir arkadaşım ise 7.000 lira yatırdı. Sistem baştan beri bana güven vermemişti ama girdik bir şekilde. Şimdi paramızı nasıl kurtaracağız bilmiyoruz” dedi.