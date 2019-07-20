Çiftlik Bank tutuklularına ‘ben sizi garanti çıkarırım’ diyen avukatlar olmuş

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 30 yaşındaki Cudi Cumhur, cezaevinde kaldığı süre boyunca sayısız avukatın ziyaretlerine geldiğini söyledi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamındaki isimlerden biri olan Cudi Cumhur, tutukluyken pek çok avukatın kendilerinde çok para olduğunu düşünüp davayı üstlenmek için ziyaretlerine geldiğini anlattı. Cumhur, aynı zamanda kimi iş adamlarının da bu süreçte kazandıkları deneyimlerden faydalanmak için cezaevine geldiklerini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; “Cezaevinde kaldığım süre boyunca sayısız avukat ziyarete geldi. Bizde çok para olduğunu düşünüyorlar. Bazıları ‘Ben seni garanti çıkartırım’, kimi ‘Tanıdıklar var, onları devreye soktum’ diyordu. Bazısı ‘Senin hukuki durumun ötekilerden daha iyi’ diyordu. Orada binlerce mahkûm var. Biz, (Çiftlik Bank tutukluları) onların içinde çok dikkat çektik. ‘Tosun kaçtı, paraları yiyor, bunlar kafeste kaldı’ diyorlardı. Gardiyanlar bile hafif alay yollu bize böyle takılıyorlardı. Mafyanın güçlü isimleri de vardı ama biz onlardan meşhurduk. Orada bizi rahatsız eden olmadı. Beraber yargılandığımız şahıslardan biri ifadelerimi değiştirmem için avukatı vasıtasıyla baskı yapmaya çalıştı. Kabul etmedim, savcıya da bildirdim. Somut bir suçum olmadığı halde sadece şüphe üzerine 15 ay tutuklu kaldım. Neyseki mahkemeye derdimizi anlatabildik. Ben de mağdur oldum” diyen Cumhur, aynı zamanda Çiftlik Bank sürecinde edindikleri deneyimlerden faydalanmak isteyen kimi iş adamlarının da görüşme talep ettiğini, kimi yatırım şirketlerinden teklifler aldığını söyledi.