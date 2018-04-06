Çiftlik Bank soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aralarında firmanın muhasebe müdürünün de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisi, günlerce süren çalışmayla Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası olarak bilinen dijital para üretme merkezine ulaştı. Balıkesir Polisi'yle adrese baskın düzenlendi. Ayrıca firmanın muhasebe müdürünün de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışma yapan Mali Polis, Çiftlikbank’ın sanalpara Bitcoin üreten dijitallerinin Balıkesir’de olduğunu belirledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’yle iletişime geçen İsranbul Polisi bilgi paylaşımında bulundu. Bunun üzerine İstanbul’dan giden özel ekiple Balıkesir Emniyeti ortak operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen baskında, Bitcoin tarlası adı verilen dijitallere ulaşıldı.

Operasyonda Çiftlik Bank’ın muhasebe müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin dosya kapsamında arandığı öğrenildi.