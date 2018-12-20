Çiftlik Bank olayında gelişme

Kuzey Kıbrıs adli makamları Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın adına açılmış bir hesaptaki 4 milyon liraya ulaştı. Raporlara göre Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a aktarılan tutar 113.4 milyon lira.

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank olayında Kuzey Kıbrıs'ta da bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs adli makamları firari dolandırıcı Mehmet Aydın adına açılmış bir hesaptaki 4 milyon liraya ulaştı. Savcılık Mehmet Aydın’ın Kuzey Kıbrıs bağlantılarını araştırıyor.

PARALAR KUZEY KIBRIS ÜZERİNDEN GİDİYORDU

Kuzey Kıbrıs, Çiftlik Bank organizasyonu açısından özel bir önem taşıyor. İddiaya göre organizasyon kapsamında toplanan paralar buradaki hesaplara aktarılıyor, buradan da başka ülkelere gönderiliyordu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre Aydın, Gazimagosa’da kurduğu ‘Fame Game’ adlı şirkete Türkiye’den toplanan paraları aktarıyordu. Raporlara göre Türkiye’den aktarılan tutar 113.4 milyon lira. Dolayısıyla Aydın’ın Kuzey Kıbrıs'taki parasının 4 milyon liranın çok üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Yine soruşturma dosyasındaki bazı sanıkların ifadelerine göre Aydın, Kuzey Kıbrıs'tan bir noteri eşiyle boşanma işlemlerini halletmek üzere Brezilya’ya çağırmış ve burada kendisine hem boşanma hem de bazı işlerinin takibi için vekalet vermişti.