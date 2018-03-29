TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'nin Çiftlik Bank ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisi kabul edilmedi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığından, Çiftlik Bank ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula getirdi.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Çiftlik Bank olayında, milletin dini duyguları kullanılarak kandırıldığını ifade etti.

Hükümetin bu konuda duyarsız kaldığını öne süren Doğan, "Bu konuda hükümet, müteselsilen bu suçun ortağıdır, eğer değilse bunu ortaya çıkarır. Bu iş 27 yaşındaki bir kişinin tek başına yapacağı bir iş midir? Bu işe ortak değilseniz gelin araştıralım, eğer araştırmazsanız aksi takdirde bu suça ortak olmuş olacaksınız" şeklinde konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da insanları yüksek kar vaadi ile dolandıran Çiftlik Bank'ın devlet tarafından denetlenmediğini öne sürdü. 27 yaşındaki birinin, milletten topladığı parayı hesabına aktararak kaçtığını söyleyen Tarhan, "Bir genç hayal satarak milleti dolandırıyor. Gelin, bu son olsun, bu dolandırıcılığın üzerine gidelim ve bu olayı araştıralım" dedi.